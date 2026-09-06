Два альпиниста погибли и трое пострадали при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

При сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии погибли два человека, пострадали трое. Еще 10 человек ищут спасатели, сообщили в МЧС.

Лавина сошла с горы Мижирги в Безенгийское ущелье, где в этот момент находилась группа из 15 альпинистов. К месту происшествия направились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативная группа МЧС. Готовится к вылету вертолет Ми-8.

Прокуратура КБР начала проверку.