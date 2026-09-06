Верховный суд призвал наказывать участников споров за затягивание разбирательств

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что грозит участникам разбирательства, если они злоупотребляют правами и затягивают дело. Прецедентное решение вынесено в рамках дела о банкротстве Павла Дорофеева, которое из-за упорства кредитора длилось более семи лет.

Экономколлегия призвала нижестоящие суды использовать все инструменты для эффективной организации процесса, штрафовать нарушителей и даже перераспределять между сторонами спора расходы на оплату услуг юристов. А ссылки на несуществующие разъяснения пленума ВС являются неуважением к суду.

В своем решении ВС подробно объяснил, как бороться с затягиванием разбирательств, отметив, что руководить процессом и пресекать недобросовестное поведение участников дела должен сам суд. Так, закон позволяет устанавливать предельные сроки для предоставления отзывов и доказательств, поручать управляющему готовить отчет и требовать от сторон общаться удобным и быстрым способом — по электронной почте или в мессенджерах. За несоблюдение этих требований можно наложить судебный штраф или перераспределить судебные расходы (в том числе на юристов), указала экономколлегия. А в случае направления документов с нарушением срока суд может отказаться их приобщать.

Подробнее — в материале «С чувством выполненного недолго».