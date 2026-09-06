CENTCOM: США перехватили 92 судна после возобновления морской блокады Ирана

Американские ВМС перехватили 92 судна с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«По состоянию на 6 сентября американские силы перенаправили 92 коммерческих судна, вывели из строя три и поднялись на борт двух, чтобы обеспечить строгое соблюдение блокады»,— сообщила пресс-служба CENTCOM в соцсети X. В публикации отмечается, что региональные воды патрулирует истребитель F-35A военно-воздушных сил США.

США возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. Тогда в CENTCOM заявляли о перехвате за два месяца 142 судов.