Три человека погибли в Китае из-за оползней
Число погибших в результате оползня на востоке Китая возросло до трех человек. Как сообщает Associated Press, причиной стали сильные дожди, которые принес тайфун «Саудель». Еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Фото: China Anneng Group Second Engineering Bureau Co., Ltd. / Xinhua / AP
Оползни произошли в одном из населенных пунктов в провинции Цзянси рано утром 5 сентября. Более 5,3 тыс. человек были эвакуированы.
Как сообщает государственный телеканал CCTV, вызванные тайфуном мощные ливни и оползни привели к гибели еще двух человек в провинции Хунань.
Тайфун «Саудель» обрушился на юго-восточные районы Китая с 28 августа по 3 сентября в виде тропического шторма. Мощные ливни и сильный ветер привели к тому, что в нескольких провинциях было нарушено транспортное сообщение, приостановлена работа школ и государственных учреждений, около 250 тыс. человек были эвакуированы.