Три человека погибли в Китае из-за оползней

Число погибших в результате оползня на востоке Китая возросло до трех человек. Как сообщает Associated Press, причиной стали сильные дожди, которые принес тайфун «Саудель». Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Anneng Group Second Engineering Bureau Co., Ltd. / Xinhua / AP Фото: China Anneng Group Second Engineering Bureau Co., Ltd. / Xinhua / AP

Оползни произошли в одном из населенных пунктов в провинции Цзянси рано утром 5 сентября. Более 5,3 тыс. человек были эвакуированы.

Как сообщает государственный телеканал CCTV, вызванные тайфуном мощные ливни и оползни привели к гибели еще двух человек в провинции Хунань.

Тайфун «Саудель» обрушился на юго-восточные районы Китая с 28 августа по 3 сентября в виде тропического шторма. Мощные ливни и сильный ветер привели к тому, что в нескольких провинциях было нарушено транспортное сообщение, приостановлена работа школ и государственных учреждений, около 250 тыс. человек были эвакуированы.

Евгений Хвостик