ФК «Урал» победил «КАМАЗ» в 10-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «КАМАЗом» (Набережные Челны) в 10-м туре Лиги Pari. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:0 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Голы забили Денис Боков (32 минута) и Мартин Секулич (84).

ФК «Урал» набрал 18 очков по итогам девяти матчей (одна игра у него в запасе). Он входит в пятерку лучших команд лиги.

Матч 11-го тура «Урал» проведет в Ярославле 14 сентября с «Шинником». Ранее, 10 сентября, в Псковской области он сыграет с командой «Луки-Энергия» в рамках Fonbet Кубка России.

Николай Яблонский