Тюменку будут судить за попытку сжечь бывшего мужа с сожительницей

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Тюменского муниципального округа, которой вменяют покушение на убийство двух человек и уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ). Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 31 января в садовом товариществе «Источник». Женщина планировала убить бывшего супруга и его сожительницу. Для этого она достала из печи горящие дрова, обложила ими газовый баллон в летней кухне, где проживала пара, и открыла вентиль подачи газа.

После совершения действий обвиняемая покинула место происшествия. Однако мужчина заметил возгорание, потушил дрова водой, а затем обратился в правоохранительные органы.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в региональном следственном комитете.