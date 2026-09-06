В Петербурге девочка проглотила медицинский инструмент в стоматологической клинике

В Санкт-Петербурге следователи проводят доследственную проверку после того, как малолетняя девочка проглотила медицинский инструмент в стоматологической клинике. Инцидент произошел 3 сентября в одной из клиник Московского района, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, информация о произошедшем ранее появилась в СМИ. После этого следственный отдел по Московскому району организовал проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и дают оценку действиям сотрудников медицинского учреждения.

Матвей Николаев