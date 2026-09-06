Джей Ди Вэнс начал терять позиции в борьбе за преемника Трампа

В контексте номинации Республиканской партии и перспективы президентской гонки 2028 года позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса выглядят сегодня заметно менее устойчивыми, чем в конце прошлого года. Тогда мало кто сомневался, что именно его президент Дональд Трамп назначит своим преемником и что место в Овальном кабинете у него уже в кармане. Поддержка Вэнса среди республиканцев по-прежнему высока (71–75%), однако очевидно, что держится она прежде всего на публичных заявлениях главы Белого дома — а они могут измениться в ближайшее время.

С учетом аппаратных сдвигов в администрации и расхождений во взглядах смена позиции Трампа весьма вероятна. В конце прошлой недели Джей Ди Вэнс отказался открыто осудить журналиста Такера Карлсона. Тот давно рассорился с Трампом, а после того, как президент США пригрозил Ирану «полным уничтожением», усмотрел в этом намек на планы применения ядерного оружия. По словам Карлсона, это «красная линия», и президента следует отстранить от должности.

На брифинге для журналистов Вэнс был вынужден сказать, что не согласен с этими словами. Но добавил: «Такер — мой друг. Несмотря на то что по ряду вопросов мы расходимся во мнениях, я не собираюсь играть в игры, в которых предают друзей только из-за политических разногласий».

Подробнее читайте в материале «Ошибка вице-президента».