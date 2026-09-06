Ошибка вице-президента

Позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса ослабли, хотя еще недавно его считали безоговорочным политическим наследником Дональда Трампа. Его нежелание публично осудить журналиста Такера Карлсона за критику президента, роль «голубя» по отношению к Ирану, неспособность воспрепятствовать отставке с поста министра армии своего друга Дэна Дрисколла могут свидетельствовать о том, что пути вице-президента и нынешней администрации постепенно расходятся. В прогнозах Вэнс по-прежнему лидирует в гонке за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах в 2028, но с декабря он теряет проценты поддержки — симпатии электората переходят к более традиционным республиканцам, например неоконсерватору Марко Рубио. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Jeff Dean / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Jeff Dean / AP

В контексте номинации Республиканской партии и перспективы президентской гонки 2028 года позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса выглядят сегодня менее устойчивыми, чем в конце прошлого года. Тогда мало кто сомневался, что именно его президент Дональд Трамп назначит своим преемником и что место в Овальном кабинете у него уже в кармане. Поддержка Вэнса среди республиканцев по-прежнему высока (71–75%), однако очевидно, что держится она прежде всего на публичных заявлениях главы Белого дома — а они могут измениться в ближайшее время.

С учетом аппаратных сдвигов в администрации и расхождений во взглядах смена позиции Трампа весьма вероятна. В конце прошлой недели Джей Ди Вэнс отказался открыто осудить журналиста Такера Карлсона. Тот давно рассорился с Трампом, а после того, как президент США пригрозил Ирану «полным уничтожением», усмотрел в этом намек на планы применения ядерного оружия. По словам Карлсона, это «красная линия», и президента следует отстранить от должности.

На брифинге для журналистов Вэнс был вынужден сказать, что не согласен с этими словами. Но добавил: «Такер — мой друг. Несмотря на то что по ряду вопросов мы расходимся во мнениях, я не собираюсь играть в игры, в которых предают друзей только из-за политических разногласий».

В последнее время Трамп предпочитает публично не реагировать на все, что связано со скандальным журналистом. Но его неприязнь к нему общеизвестна, и то, что Вэнс назвал бывшего комментатора Fox News своим другом, президент наверняка не забудет.

Кроме того, хотя вице-президент публично не критиковал ход иранской кампании и решения Трампа относительно ведения боевых действий, CNN еще в начале марта сообщал, что Вэнс был одним из главных скептиков в отношении войны, тогда как госсекретарь Марко Рубио (его называют вторым претендентом на роль преемника) выражал поддержку линии президента. 29 марта Трамп признал расхождение позиций по Ирану с вице-президентом, но заявил, что в этом нет ничего страшного.

Именно Вэнса выставили в роли главного американского «голубя» в урегулировании конфликта с Ираном. После подписания 18 июня меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой Трамп поручил ему курировать переговоры по реализации достигнутых договоренностей.

Тогда же президент как бы в шутку сказал: если дипломатический трек окажется успешным, он запишет это на свой счет, а если нет, то «виноватым будет Джей Ди».

Сам вице-президент уверял журналистов, что это была чистая шутка.

По состоянию на 5 сентября дипломатический трек по Ирану фактически заморожен. Предварительные договоренности, достигнутые в июне при посредничестве вице-президента, не сняли фундаментальных вопросов. На прошедшей неделе после периода относительного затишья возобновились взаимные удары. США отказываются возвращаться к переговорам, пока Иран не прекратит атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. По сообщениям американских СМИ, Вашингтон планирует удерживать расширенный контингент на Ближнем Востоке как минимум до 2027 года.

Произошло и другое неприятное для вице-президента событие: в отставку ушел его протеже — министр армии (сухопутных войск) Дэн Дрисколл, близкий друг и однокашник Вэнса. Отставка произошла во время масштабных чисток генералитета в Пентагоне, которые проводит Пит Хегсет, другой активный сторонник силового решения иранского конфликта. Параллельно появились слухи о президентских амбициях самого Хегсета, которые он отрицает.

Сам Дональд Трамп, реагируя на эти слухи, не стал исключать такой сценарий, но дал понять, что делать ставки преждевременно: «Я думаю, он проделывает фантастическую работу, но говорить об этом очень рано. Нам нужно сначала пройти через промежуточные выборы, и я думаю, он очень хороший парень». При этом президент США добавил, что есть «много других людей, рассматривающих участие (в президентских выборах.— “Ъ”), о которых вы даже не знаете», фактически оставляя открытым список своих возможных преемников. Ранее он называл связку Вэнс (в качестве президента) — Рубио (в качестве вице-президента) «командой мечты».

По версии букмекерской платформы Polymarket Вэнс остается самым вероятным победителем президентской гонки 2028 года (24%).

С большим, почти в два раза, отрывом от него идет конгрессвумен-демократка Александрия Окасио-Кортес (13%), следом — демократ-центрист сенатор Джон Ософф (11%) и лишь четвертым — госсекретарь Марко Рубио (9%). Но несмотря на уверенное лидерство, тренд не в пользу Вэнса: с декабря он потерял шесть процентных пунктов, а Рубио, наоборот, набрал пять. И этот тренд, скорее всего, сохранится.