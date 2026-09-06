Турция снизила прогноз по ВВП на 2026–2027 годы из-за войны США с Ираном

Правительство Турции пересмотрело свой прогноз динамики ВВП в 2026 и 2027 годах. Об этом заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. Если раньше власти ожидали, что в 2026 году экономика страны вырастет на 3,8%, то сейчас рост ожидается на уровне 3,3%. Прогноз по 2027 году также снижен — с 4,3% до 4,2%.

По словам чиновника, на замедление темпов роста ВВП влияет война США с Ираном, которая поддерживает высокую инфляцию и сдерживает восстановление экономики. «Мы ожидаем, что инфляция начнет снижаться в четвертом квартале 2026 года и к концу года достигнет 28,4%,— отметил чиновник.— По подсчетам нашего центробанка, прямое и косвенное влияние войны на инфляцию оценивается примерно в 7%».

Вице-президент заявил, что правительство добилось «значительного прогресса в борьбе с инфляцией», которая остается главным приоритетом экономической программы. «Инфляция, которая в мае 2024 года выросла до 75,5%, начала показывать явную тенденцию к снижению в результате проводимой нами политики»,— заявил господин Йылмаз. По его словам, после 2027 года власти Турции ожидают восстановления темпов роста ВВП — до 4,6% в 2028 году и 5% в 2029 году.

Евгений Хвостик