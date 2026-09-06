В Кабо-Верде 25 человек погибли при падении автобуса со школьниками в ущелье

В Кабо-Верде не менее 25 человек, в основном дети и подростки, погибли при падении автобуса в ущелье на острове Фогу. Об этом сообщило RTP noticias со ссылкой на заявление местных властей.

В автобусе находились 32 человека. Большинство из них — ученики начальной и средней школы. Они возвращались в Сан-Филипе после экскурсии на вулкан Фогу. По данным RTP, пострадали 18 человек, четверо из них — в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, авария произошла после того, как у автобуса лопнула одна из шин. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной 30 м. В муниципалитете объявлен двухдневный траур.