Алгоритмы оценили шутку

Соискатели стали чаще добавлять шутки и мемы в резюме. По словам собеседников “Ъ FM”, так кандидаты привлекают внимание работодателей. Впрочем, некоторые лишь проверяют бдительность кадровых специалистов. Эксперты отмечают, что такой юмор легко обманывает искусственный интеллект, который проводит первичный отбор. Например, успехи в онлайн-игре Clash of Clans нейросети принимают за реальные «менеджерские качества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В итоге скрытые шутки живые HR-специалисты обнаруживают лишь на финальных этапах отбора. Еще один тренд затронул соцсеть LinkedIn. Кандидаты указывают в профиле собеседования, которые закончились для них провалом. В частности, упоминают неудавшиеся попытки устроиться в крупные корпорации. Алгоритмы видят громкое название компании и продвигают профиль соискателя вверх, игнорируя приписку об отказе, пояснила основатель коммуникационного агентства Core PR Полина Упитис:

«Действительно, использование мемов и шуток может позволять обходить системы. В целом сейчас есть алгоритмы, которые просматривают резюме и сканируют их достаточно поверхностно, цепляясь за названия крупных компаний. Таким образом даже если человек пишет, что он потом не прошел в эту корпорацию или отправлял резюме, но ему не ответили, HR-специалист либо нейронка за это цепляются и пропускают кандидата, условно, на вторую линию поддержки.

А если человек указывает, что он лидер какого-то клана в некоей игре, то это скорее возможность подчеркнуть свой культурный фит. Для IT или креатива это может быть особенно важно.

И в целом это указывает, что ты лидер какого-то трайба, позволяет подчеркнуть софт-скилы, — лидерство, управление командами, что тоже может быть интересно и позволит это резюме на второй уровень поддержки передать. Там его уже посмотрит живой человек, который, наверное, чуть более внимательно его изучит».

Ранее “Ъ FM” рассказывал, как IT-специалист подробно описал в резюме варку пельменей и получил приглашение на собеседование. Алгоритмы отметили анкету как подходящую под критерии отбора по «ключевым словам».

В рамках другого эксперимента было создано резюме дата-аналитика, где описание опыта работы строилось на чесании пузиков капибарам и анализе их дневного сна. Эксперимент провел Оскар Ланский. Он рассказал “Ъ FM”, что получил 40 приглашений на работу за неделю при 100 откликах:

«Рынок труда перенасыщен и все больше перенимает принципы экономики внимания, когда выделиться важнее, чем написать классное резюме. Не говоря уже про то, что резюме пишется под алгоритмы для того, чтобы их обойти и в принципе попасть к человеку. Сегодня в LinkedIn раскручивается тренд на написание всяких несерьезных вещей в профиле и опыте работы. Появление опыта вроде лидера клана в Clash of Clans или упоминание проваленного собеседования в Goldman Sachs — это уже не просто прикол, а полноценный инструмент, чтобы выделиться на фоне десятков и сотен одинаковых резюме в рынке.

Рекрутер на LinkedIn тратит буквально секунды на беглый просмотр профиля, и стандартные формулировки там пропускаются мимо глаз. А яркая необычная строчка — это контролируемый разрыв шаблона.

Она заставляет рекрутера как минимум обратить внимание на соискателя, что уже само по себе ценно, и потратить на него чуть больше времени. Хотя, конечно, некоторые пишут в резюме что угодно, потому что разочаровались в текущем рынке труда и понимают, что хуже уже не будет. А так профиль хотя бы будет мемным, и можно будет посмеяться. Это тоже верно, в принципе: какой рынок, такой и опыт».

Около половины российских компаний используют технологии ИИ при подборе и работе с персоналом, следует из данных опроса сервиса Talantix. Ошибки нейросетевого эйчара не отменяет других его преимуществ, уверена директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова:

«С одной стороны, смешно. Но в этой истории интересна не сама шутка про капибар, а попытка хакнуть систему. HR-tech и вообще автоматизация в этой сфере создается, чтобы ускорить работу, быстрее разобрать поток резюме, найти релевантных кандидатов, снять рутину с рекрутера, что самое важное. Но как только появляется такая система, появляется и человек, который хочет проверить и доказать, что ее можно обмануть. Это история про вечную гонку между системами и теми, кто пытается их хакнуть. Это не отменяет ценности автоматизации, но очень хорошо напоминает, что важны глаза и профессиональные суждения, которые очень сильно нужны.

Я бы это сравнила с городом, где администрация наконец посадила цветы. Большинство жителей радуются, что стало лучше. Но обязательно найдется тот, кто ночью начнет эти растения выкапывать. Вот с автоматизацией так же. Мы строим инструменты, чтобы процесс был быстрее и чище, а кто-то приходит проверить, где пониже забор и можно урвать свой цветочек. Поэтому задача — не отказаться от технологий, конечно же, а выстраивать их так, чтобы они помогали человеку принимать решения, но не заменяли его полностью».

В среднем на одну открытую вакансию в Москве приходится более 10 активных резюме, следует из данных сайта «hh Статистика». Как отмечают собеседники “Ъ FM”, в условиях такого высокого конкурса компанию может зацепить и чувство юмора соискателя.

Ангелина Зотина