Транспортная прокуратура начала проверку после задымления в депо Екатеринбурга

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ о задымлении в здании пассажирского вагонного депо участка Екатеринбург Уральского филиала АО «ФПК». По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при выполнении кровельных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пострадавших нет. Очаг возгорания полностью ликвидирован силами подразделения МЧС. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по итогам проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как пишет портал Е1 со ссылкой на региональное МЧС, пожар произошел на ул. Стрелочников. Там горел ангар на площади 10 кв. м.