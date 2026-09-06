Стоимость лома черных металлов на российском рынке начала снижаться

Стоимость лома черных металлов на российском рынке с 21 августа по 4 сентября сократилась на 1,6%, до 23,62 тыс. руб., следует из индекса «Транслома», крупнейшего заготовителя лома в РФ. Цены перешли к снижению после роста, который начался в конце мая. За этот период, по данным индекса «Транслома», лом подорожал на 45%.

Лом в основном используется для производства стали в электродуговых печах, на которую приходится около трети выплавки всей стали в России. По данным корпорации «Чермет», в июле 2026 года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году, до 5,6 млн тонн. По итогам семи месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 млн тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в РФ в 2025 году упал на 18,8%, до 16,4 млн тонн.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов поясняет, что снижение цен на металлолом определяется падением цен на сортовую продукцию. По его словам, в конце августа—начале сентября арматура подешевела на 3 тыс. руб. за тонну после пиковых значений в начале августа. С начала мая до пикового значения цена на самую востребованную продукцию — арматуру марки А500С диаметром 12 мм — выросла более чем на 50%, до 76 тыс. руб. за тонну.

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