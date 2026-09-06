Переломные цены

Цены на лом черных металлов на российском рынке перешли к снижению после летнего роста. Коррекцию связывают со слабым спросом со стороны металлургов, а также с падением цен на арматуру, на производство которой в основном идет лом. Участники рынка ожидают дальнейшего снижения цен на лом до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Стоимость лома черных металлов на российском рынке с 21 августа по 4 сентября сократилась на 1,6%, до 23,62 тыс. руб., следует из индекса «Транслома», крупнейшего заготовителя лома в РФ. Цены перешли к снижению после роста, который начался в конце мая. За этот период, по данным индекса «Транслома», лом подорожал на 45%.

Лом в основном используется для производства стали в электродуговых печах, на которую приходится около трети выплавки всей стали в России. По данным корпорации «Чермет», в июле 2026 года производство стали в России увеличилось на 3,1% год к году, до 5,6 млн тонн. По итогам семи месяцев выпуск отстает от прошлогоднего уровня на 5,4% и составляет 38 млн тонн. По данным «Транслома», сбор лома черных металлов в РФ в 2025 году упал на 18,8%, до 16,4 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов поясняет, что снижение цен на металлолом определяется падением цен на сортовую продукцию. По его словам, в конце августа—начале сентября арматура подешевела на 3 тыс. руб. за тонну после пиковых значений в начале августа. С начала мая до пикового значения цена на самую востребованную продукцию — арматуру марки А500С диаметром 12 мм — выросла более чем на 50%, до 76 тыс. руб. за тонну.

По прогнозам господина Астахова, цена на лом продолжит снижение вслед за коррекцией стоимости сортового проката в течение четвертого квартала. Потребность в сырье, продолжает топ-менеджер, ниже в сравнении с прошлыми периодами: металлурги сокращают производство и не формируют зимние запасы на два-три месяца, как делали традиционно. В «Трансломе» добавляют, что из-за минимальной стоимости лома в первом квартале сбор сырья сократился, что привело к сокращению числа участников рынка и падению рентабельности бизнеса.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков говорит, что снижение цен на лом отражает охлаждение спроса со стороны металлургов в условиях слабой загрузки сталеплавильных мощностей.

По его словам, если спрос на сталь останется слабым, давление на цены сохранится. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что влияет и отсутствие поддержки со стороны мирового рынка металлолома.

Пока не восстанавливается спрос на сталь и загрузка металлургических предприятий, серьезных оснований для нового устойчивого роста стоимости лома немного, констатирует аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Дмитрий Орехов ожидает, что при сохранении текущей загрузки металлургических мощностей цены могут скорректироваться в пределах 11%, до 21–23 тыс. руб. за тонну к концу 2026 года. По его словам, рентабельность ломозаготовителей зависит от региона, структуры закупаемого сырья, логистического плеча, наличия собственного транспорта и так далее. При ценах от 22–23 тыс. руб. за тонну экономика большинства организованных игроков остается комфортной, диапазон 19–22 тыс. руб. за тонну — пограничный, поясняет эксперт. Снижение цен до 17–19 тыс. руб. за тонну может привести к сокращению закупочной активности и закрытию наименее эффективных площадок, а при уровне ниже 17 тыс. руб. за тонну заготовка для значительной части независимых компаний становится нерентабельной, особенно в удаленных регионах, продолжает Дмитрий Орехов.

Как отмечают в агентстве «Русмет», для отрасли текущий уровень цен на лом нормальный, при этом особого потенциала для снижения стоимости сырья нет. Многие участники рынка уже закрылись из-за снижения спроса в два раза по сравнению с 2021 годом, а для тех, кто остался, все более важным становится вопрос не сохранения объемов, а сохранения рентабельности, говорят в «Русмете»: «В этом главное отличие рынка от того, что было несколько лет назад».

По данным «Руслом.Ком», по итогам первой половины 2026 года заготовка лома черных металлов в России сократилась на 19,5% год к году, до 6,5 млн тонн, потребление металлургическими предприятиями — на 20%, до 5,8 млн тонн. По итогам 2026 года базовая оценка сбора лома, по словам Дмитрия Орехова, составляет около 14,8–15 млн тонн, что соответствует снижению на 7–11% год к году. «Руслом.Ком» в августе повысил прогноз ломосбора на 2026 год до 15,26 млн тонн, что означает снижение примерно на 7,7% год к году. По прогнозам «Транслома», в 2026 году ломосбор сократится на 11,6%, примерно до 14,5 млн тонн, что станет историческим минимумом.

Полина Трифонова