На Филиппинах задержали россиянина на яхте с просроченными документами

На Филиппинах задержали россиянина по подозрению в нарушении миграционного и морского законодательства. Об этом сообщила Daily Tribune. По данным издания, задержанный — 42-летний москвич.

Как пишет Daily Tribune, 28 августа местные рыбаки сообщили властям о подозрительном судне вблизи острова Самар. Сотрудники Национального бюро расследований и Береговой охраны Филиппин задержали парусную яхту под управлением гражданина России. Известно, что мужчина приплыл в одиночку с Маршалловых островов. У яхты сломался двигатель, и ее в итоге отбуксировали в район населенного пункта Амандаяхан в провинции Самар.

Россиянина обвиняют в нарушении законодательства республики: в его паспорте не было штампа филиппинской миграционной службы о въезде. Помимо этого, его международные сертификаты шкипера и судоводителя маломерного судна истекли в 2023 году.