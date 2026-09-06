КНР вливает $54 млрд в крупнейшие банки и страховые компании страны

Министерство финансов Китая вложит $54 млрд в несколько ведущих государственные банков и страховых компаний. Эта инициатива направлена на укрепление капитала в банковском и страховом секторах страны. Ведущие госбанки Agricultural Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China заявили о планах привлечь путем продажи своих акций Минфину до 160 млрд юаней ($23,8 млрд) и 100 млрд юаней ($14,9 млрд).

Как отмечают опрошенные Reuters аналитики, «слабый спрос на кредиты остается постоянным препятствием для второй по величине экономики мира, что приводит к снижению прибыльности банковского сектора».

Крупнейшая в стране компания по страхованию жизни China Life Insurance Group получит 35 млрд юаней ($5,2 млрд), China Taiping Insurance Group — 7 млрд юаней ($1 млрд), а People’s Insurance Company Group of China — до 15 млрд юаней ($2,2 млрд). Средства также будут получены путем выпуска акций в пользу Минфина. Эксперты отмечают, что страховой сектор КНР сейчас сталкивается с проблемой снижения прибыльности из-за низких процентных ставок. Многие малые и средние страховые компании сообщают об ухудшении показателей платежеспособности.

Евгений Хвостик