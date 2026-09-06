Один человек погиб и двое пострадали при ударах дронов в Белгородской области

В Белгородской области один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ, сообщили в оперштабе региона. «В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона погиб мужчина, — сообщили в штабе. — В селе Большетроицкое из-за атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека».

Пострадавшим мужчине и женщине уже оказали медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. В результате инцидентов в Шебекино и Большетроицком повреждены фасады коммерческих объектов, а также три легковых автомобиля. Также в Шебекино повреждены два частных дома. В поселке Октябрьский Белгородского округа один частный дом был полностью разрушен, а в другом домовладении повреждены кровля, фасад, окна и хозяйственная постройка. В селе Бочковка FPV-дрон нанес удар по жилому строению.