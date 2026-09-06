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СКР возбудил уголовные дела после смерти двоих детей в больнице Нижнего Тагила

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию уголовных дел в связи с обращением о смерти двоих детей в больнице Нижнего Тагила, сообщили в информационном центре Следственного комитета.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В приемную председателя СКР во «ВКонтакте» обратилась жительница Свердловской области и сообщила о гибели своего полугодовалого сына. По ее словам, в феврале текущего года ребенок был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, однако врачи не приняли экстренных мер, включая проведение необходимых обследований и хирургического вмешательства.

В тот же день в медицинском учреждении скончался двенадцатилетний школьник.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить обо всех выполненных следственных действиях и установленных фактах. Контроль за исполнением данного указания возложен на центральный аппарат Следственного комитета России.

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