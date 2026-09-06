Песков прокомментировал отказ Пашиняна выступить на русском языке на саммите ШОС

В Кремле уважают решение премьер-министра Никола Пашиняна выступить на саммите ШОС на армянском языке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Там, однако, «не поняли», почему нельзя было выступить на русском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Да, это был сигнал — заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли, — сказал господин Песков в интервью информационной службе «Вести». — Но … если это настолько важно, … то мы также с уважением относимся к этому выбору».

На саммите ШОС руководители Киргизии, России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана выступили на русском языке. Господин Пашинян оказался единственным представителем страны СНГ, который русским языком не воспользовался. Руководители стран, не входящих в СНГ, выступали либо на родных языках, либо на английском.