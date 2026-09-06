Российская команда из Новосибирска заняла седьмое место в конкурсе по копке могил

Команда Новосибирского крематория заняла седьмое место на чемпионате Венгрии по копанию могил, который прошел в городе Ньержешуйфалу. Об этом сообщает оргкомитет соревнований.

Россию на конкурсе представляли блогер Константин Стругов и сотрудник крематория Артем Горбиков. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд по два человека.

Согласно регламенту, участники должны были за два часа выкопать могилу заданных размеров, а затем за 15 минут засыпать ее обратно, сформировав аккуратный холм. Оценка производилась по скорости, точности и эстетике. На первом этапе конкурса российская команда не успела докопать 7 см в глубину. В прошлом году Россия заняла последнее место на чемпионате.

Лолита Белова