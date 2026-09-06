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Интеллект оборвал речь

Как ИИ меняет манеру говорить

Общение с нейросетями меняет манеру речи пользователей, к такому выводу пришла международная группа ученых. В разговорах становится меньше спонтанности, эмоциональности, а коротких фраз, наоборот, больше. Исследователи из университетов Швеции, Великобритании и Дании назвали этот эффект «роботоподобной человечностью».

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Механизм ученые объясняют привычкой человека «отзеркаливать» собеседника. Пользователи замечают, что начинают повторять за ИИ четкие и однозначные формулировки, чтобы повысить эффективность взаимодействия с нейросетью, а затем неосознанно продолжают использовать это в повседневном общении. И такая тенденция вызывает у ученых опасения. Первые признаки влияния искусственного интеллекта уже заметны — из речи постепенно пропадает глубина и подтекст, отметил профессор лингвистики Высшей школы экономики Максим Кронгауз:

«Существует настройка на собеседника. И чем больше мы общаемся с искусственным интеллектом, тем, естественно, больше подстраиваемся под него. Эта особенность скорее не языковая, а коммуникативная. Мы это тоже чувствуем сейчас. Его логика, конечно, передается и человеку. В каком-то смысле речь ИИ, и устная, и письменная, более ритмична и более клиширована, чем человеческая. С содержательной точки зрения очень четкая логика, обычно по пунктам, фразы примерно одной длины.

На мой взгляд, очень важный фактор — отсутствие у искусственного интеллекта глубины как в положительном, так и в отрицательном смысле.

То есть, когда мы разговариваем друг с другом, очень часто имеем в виду какой-то подтекст, что-то невысказанное. Это может быть ирония, может быть издевка. У искусственного интеллекта этого практически нет. Таким образом мы теряем некое дно, что, может быть, не всегда плохо, а иногда хорошо, когда с тобой откровенно и просто разговаривают. Но мы привыкли к разного рода языковой скрытности.

Какие загадки науки может решить ИИ

Еще одна большая опасность — мы можем предпочитать ИИ как собеседника. С ним в каком-то смысле разговаривать проще. Он на тебя никогда не обижается и всегда вежлив. Искусственный интеллект — удобный собеседник. Так что, конечно, мы меняем свою речь. Какие-то и приобретения, и потери есть. Потому что мы становимся более спокойными, понятными, логичными и гладкими».

Пользователи уже несколько лет активно учатся разговаривать с чат-ботами. Многие университеты запускают онлайн-курсы по промпт-инжинирингу, на которых учат правильно формулировать запросы к нейросетям. Образовательная платформа Coursera признала этот навык самым востребованным направлением за прошлый год. Впрочем, во многом он уже бесполезен и неактуален, считает сооснователь университета ИИ-обучения «Зерокодер» Кирилл Пшинник:

«В терминах машинного обучения это можно описать как снижение перплексии. Люди делают свою речь более предсказуемой для алгоритмов, перенимают типичные слова и конструкции чат-ботов, а затем используют в обычной жизни.

Риск не в том, что язык испортится, а в том, что он станет более шаблонным и одинаковым. Это, кстати, очень часто видно в текстах, которые генерируют нейросети.

Там перплексия достаточно высокая, и тексты получаются шаблонные, одинаковые. Это называется нейрослопом. При этом в 2026 году разговаривать с нейросетью на каком-то специальном языке нет никакой необходимости. Современные большие языковые модели очень хорошо понимают русскую разговорную речь, научный и художественные стили. Это происходит потому, что они обучались на тех же самых моделях, книжках и документах, что и обычные люди. Поэтому они как раз говорят так же. Но важно очень отличать понимание языка от постановки задачи.

Почему метки контента нейросетей называют прорывом на рынке

Магические формулы вроде "действуй как эксперт" или "действуй как лучший программист в компании" уже не нужны и не работают. Современные модели прекрасно дают результат без этих магических фраз. Но всегда нужны четкая цель, контекст, ограничения и формат результата, как с сотрудником. Любой особенный язык не требуется, но нужны понятное техническое задание и обратная связь, чтобы человек доделал задание качественно и этот результат был принят. Сложнее всего нейросетям, на мой взгляд, даются не архаизмы или неологизмы сами по себе, а неоднозначность: локальный сленг, ирония, сокращения или какие-то новые термины без контекста».

Как на рынке труда изменилось отношение к навыкам работы с нейросетями

Пока влияние искусственного интеллекта на личность пользователей международная группа ученых не доказала. Авторы исследования не проводили собственных экспериментов, но построили гипотезу, основываясь на предыдущих работах о взаимодействии людей с технологиями.

Ульяна Горелова

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