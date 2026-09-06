Интеллект оборвал речь

Общение с нейросетями меняет манеру речи пользователей, к такому выводу пришла международная группа ученых. В разговорах становится меньше спонтанности, эмоциональности, а коротких фраз, наоборот, больше. Исследователи из университетов Швеции, Великобритании и Дании назвали этот эффект «роботоподобной человечностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Механизм ученые объясняют привычкой человека «отзеркаливать» собеседника. Пользователи замечают, что начинают повторять за ИИ четкие и однозначные формулировки, чтобы повысить эффективность взаимодействия с нейросетью, а затем неосознанно продолжают использовать это в повседневном общении. И такая тенденция вызывает у ученых опасения. Первые признаки влияния искусственного интеллекта уже заметны — из речи постепенно пропадает глубина и подтекст, отметил профессор лингвистики Высшей школы экономики Максим Кронгауз:

«Существует настройка на собеседника. И чем больше мы общаемся с искусственным интеллектом, тем, естественно, больше подстраиваемся под него. Эта особенность скорее не языковая, а коммуникативная. Мы это тоже чувствуем сейчас. Его логика, конечно, передается и человеку. В каком-то смысле речь ИИ, и устная, и письменная, более ритмична и более клиширована, чем человеческая. С содержательной точки зрения очень четкая логика, обычно по пунктам, фразы примерно одной длины.

На мой взгляд, очень важный фактор — отсутствие у искусственного интеллекта глубины как в положительном, так и в отрицательном смысле.

То есть, когда мы разговариваем друг с другом, очень часто имеем в виду какой-то подтекст, что-то невысказанное. Это может быть ирония, может быть издевка. У искусственного интеллекта этого практически нет. Таким образом мы теряем некое дно, что, может быть, не всегда плохо, а иногда хорошо, когда с тобой откровенно и просто разговаривают. Но мы привыкли к разного рода языковой скрытности.

Еще одна большая опасность — мы можем предпочитать ИИ как собеседника. С ним в каком-то смысле разговаривать проще. Он на тебя никогда не обижается и всегда вежлив. Искусственный интеллект — удобный собеседник. Так что, конечно, мы меняем свою речь. Какие-то и приобретения, и потери есть. Потому что мы становимся более спокойными, понятными, логичными и гладкими».

Пользователи уже несколько лет активно учатся разговаривать с чат-ботами. Многие университеты запускают онлайн-курсы по промпт-инжинирингу, на которых учат правильно формулировать запросы к нейросетям. Образовательная платформа Coursera признала этот навык самым востребованным направлением за прошлый год. Впрочем, во многом он уже бесполезен и неактуален, считает сооснователь университета ИИ-обучения «Зерокодер» Кирилл Пшинник:

«В терминах машинного обучения это можно описать как снижение перплексии. Люди делают свою речь более предсказуемой для алгоритмов, перенимают типичные слова и конструкции чат-ботов, а затем используют в обычной жизни.

Риск не в том, что язык испортится, а в том, что он станет более шаблонным и одинаковым. Это, кстати, очень часто видно в текстах, которые генерируют нейросети.

Там перплексия достаточно высокая, и тексты получаются шаблонные, одинаковые. Это называется нейрослопом. При этом в 2026 году разговаривать с нейросетью на каком-то специальном языке нет никакой необходимости. Современные большие языковые модели очень хорошо понимают русскую разговорную речь, научный и художественные стили. Это происходит потому, что они обучались на тех же самых моделях, книжках и документах, что и обычные люди. Поэтому они как раз говорят так же. Но важно очень отличать понимание языка от постановки задачи.

Магические формулы вроде "действуй как эксперт" или "действуй как лучший программист в компании" уже не нужны и не работают. Современные модели прекрасно дают результат без этих магических фраз. Но всегда нужны четкая цель, контекст, ограничения и формат результата, как с сотрудником. Любой особенный язык не требуется, но нужны понятное техническое задание и обратная связь, чтобы человек доделал задание качественно и этот результат был принят. Сложнее всего нейросетям, на мой взгляд, даются не архаизмы или неологизмы сами по себе, а неоднозначность: локальный сленг, ирония, сокращения или какие-то новые термины без контекста».

Пока влияние искусственного интеллекта на личность пользователей международная группа ученых не доказала. Авторы исследования не проводили собственных экспериментов, но построили гипотезу, основываясь на предыдущих работах о взаимодействии людей с технологиями.

Ульяна Горелова