На Ямале впервые пройдет молодежный форум «УТРО»

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) впервые станет площадкой для проведения форума уральской молодежи «УТРО» в 2027 году. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии закрытия текущего форума в Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С 2013 года форум функционирует как основная образовательная платформа на Урале по поручению главы государства. В рамках «УТРО-2026» собрались участники в возрасте от 16 до 35 лет.

«В этом году главная тема — "Урал. Наследие, которое мы создаем". Каждый регион Уральского федерального округа подготовил образовательную программу, где раскрыл потенциал нашей большой территории: от туризма до создания молодых семей. Лично убедился, насколько плодотворной получилась площадка. Сквозная линия — сохранение традиций и бережное отношение к исторической памяти»,— сообщил Артем Жога.