Зарубежные СМИ: С чем связана эскалация на Ближнем Востоке?

США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. В Центральном командовании назвали это ответом на недавнюю атаку на два американских военных корабля. После примерно месячного затишья Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как пишет The New York Times, один танкер вывели из строя у побережья острова Харк, другой — недалеко от порта Джаска, а третий полностью уничтожили в Оманском заливе, предварительно приказав экипажу покинуть борт. Американские ведомства также пояснили, что эти танкеры входили в многомиллиардную сеть, которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции.

Ранее КСИР взял на себя ответственность за обстрел американского авианосца и эсминца баллистическими ракетами, что также было местью за «нападение на иранские суда». Вооруженные силы Ирана пригрозили, что атаки станут масштабнее, если Вашингтон продолжит бить по судам Исламской Республики и сохранит морскую блокаду.

Reuters обращает особое внимание на локализацию ударов, а именно на остров Харк. До войны через этот хаб проходило около 90% иранского экспорта сырой нефти, что делает его особым стратегическим объектом для Ирана. Примечательно, что ранее Трамп опубликовал короткий нейросетевой ролик со взрывами на этом острове, а до этого публично рассуждал о его захвате. Теперь сигнал стал еще прозрачнее: Вашингтон приближается к самой уязвимой точке иранской нефтяной экономики, хотя сам терминал пока еще не затронут.

Все это можно считать частью новой стратегии США. Как пишет Axios, в Белом доме фактически утвердили доктрину «Танкер за танкер». Американские чиновники пояснили, что за каждую атаку на коммерческое судно США они будут отвечать тем же. Причем речь идет о более широкой задаче «регулярно подкашивать траву», уничтожая восстановленные радары, пусковые установки и средства минирования. Так, по их мнению, Тегеран не сможет нормально контролировать Ормузский пролив. После прошлой серии ударов в администрации считали, что им удалось выиграть примерно месяц безопасного судоходства.

Но насколько Ормузский пролив можно считать безопасным, пока вопрос открытый. Ранее Трамп сообщал, что его воды были полностью разминированы, но эксперты Financial Times в этом сомневаются. По данным газеты, уже четыре месяца американцы проводят секретную операцию: они тайно отправляют по ночам «морских котиков» и роботизированные аппараты для поиска и обезвреживания мин. Подтвержденных случаев их обнаружения было крайне мало. Как отмечают опрошенные эксперты, судовладельцы и страховые компании не готовы рисковать, а значит, Ирану даже не обязательно физически перекрывать пролив, достаточно сохранять эту угрозу в информационном поле.

На этом фоне особенно различаются риторика Белого дома и реальные масштабы конфликта. Ранее Трамп назвал происходящее «мелочью», а вице-президент Джей ди Вэнс сказал, что не назвал бы этот конфликт войной. Однако The Washington Post приводит цифры Пентагона: кампания уже обошлась примерно в $37 млрд, погибли 18 американских военных, а ранены более 750 человек.