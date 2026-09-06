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Зарубежные СМИ: С чем связана эскалация на Ближнем Востоке?

6 сентября, воскресенье

США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. В Центральном командовании назвали это ответом на недавнюю атаку на два американских военных корабля. После примерно месячного затишья Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как пишет The New York Times, один танкер вывели из строя у побережья острова Харк, другой — недалеко от порта Джаска, а третий полностью уничтожили в Оманском заливе, предварительно приказав экипажу покинуть борт. Американские ведомства также пояснили, что эти танкеры входили в многомиллиардную сеть, которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции.

Ранее КСИР взял на себя ответственность за обстрел американского авианосца и эсминца баллистическими ракетами, что также было местью за «нападение на иранские суда». Вооруженные силы Ирана пригрозили, что атаки станут масштабнее, если Вашингтон продолжит бить по судам Исламской Республики и сохранит морскую блокаду.

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Reuters обращает особое внимание на локализацию ударов, а именно на остров Харк. До войны через этот хаб проходило около 90% иранского экспорта сырой нефти, что делает его особым стратегическим объектом для Ирана. Примечательно, что ранее Трамп опубликовал короткий нейросетевой ролик со взрывами на этом острове, а до этого публично рассуждал о его захвате. Теперь сигнал стал еще прозрачнее: Вашингтон приближается к самой уязвимой точке иранской нефтяной экономики, хотя сам терминал пока еще не затронут.

Все это можно считать частью новой стратегии США. Как пишет Axios, в Белом доме фактически утвердили доктрину «Танкер за танкер». Американские чиновники пояснили, что за каждую атаку на коммерческое судно США они будут отвечать тем же. Причем речь идет о более широкой задаче «регулярно подкашивать траву», уничтожая восстановленные радары, пусковые установки и средства минирования. Так, по их мнению, Тегеран не сможет нормально контролировать Ормузский пролив. После прошлой серии ударов в администрации считали, что им удалось выиграть примерно месяц безопасного судоходства.

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Но насколько Ормузский пролив можно считать безопасным, пока вопрос открытый. Ранее Трамп сообщал, что его воды были полностью разминированы, но эксперты Financial Times в этом сомневаются. По данным газеты, уже четыре месяца американцы проводят секретную операцию: они тайно отправляют по ночам «морских котиков» и роботизированные аппараты для поиска и обезвреживания мин. Подтвержденных случаев их обнаружения было крайне мало. Как отмечают опрошенные эксперты, судовладельцы и страховые компании не готовы рисковать, а значит, Ирану даже не обязательно физически перекрывать пролив, достаточно сохранять эту угрозу в информационном поле.

На этом фоне особенно различаются риторика Белого дома и реальные масштабы конфликта. Ранее Трамп назвал происходящее «мелочью», а вице-президент Джей ди Вэнс сказал, что не назвал бы этот конфликт войной. Однако The Washington Post приводит цифры Пентагона: кампания уже обошлась примерно в $37 млрд, погибли 18 американских военных, а ранены более 750 человек.

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