В Москве на следующей неделе ожидается потепление до 23 градусов

Температура воздуха в Московском регионе 7 сентября составит около +10…+15 °C, однако уже 9 сентября повысится до +21 °C. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«На следующей неделе погода будет переменчивой. В начале недели мы будем находиться под влиянием тыловой части обширного циклона, который вмиг разросся до размеров европейской России», — сообщила госпожа Макарова.

В ночь на 7 сентября температура в Москве опустится до +7…+9 °C, а в области — до +5…+10 °C. К ночи на 9 сентября температура составит около +4…+9 °C, а днем воздух прогреется уже до +16…+21 °C. Вторая половина недели будет еще более теплой, но с небольшими дождями. Днем температура в среднем составит от +16 до +23 °C, а ночью — от +8 до +15 °C.