Немецкая Isar Aerospace впервые успешно запустила ракету с космодрома в Норвегии

Космический стартап из Германии Isar Aerospace успешно запустил ракету Spectrum со стартовой площадки в Норвегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Isar Aerospace / Franziska Kegel / Handout / Reuters Фото: Isar Aerospace / Franziska Kegel / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Isar Aerospace / Franziska Kegel / Handout / Reuters Фото: Isar Aerospace / Franziska Kegel / Handout / Reuters

«Мы вошли в историю. С нашим вторым полетом мы стали первой коммерческой космической компанией из Европы, доставившей спутники на орбиту», — заявили в Isar Aerospace. Глава компании Даниэль Метцлер заявил, что этот старт открыл для Европы «суверенный доступ в космос».

Запуск произвели с космодрома Аннёйа в Арктике. Ракета вывела на орбиту пять спутников, включая первый норвежский аппарат FramSat-1. Этот спутник разработала компания Orbit NTNU в сотрудничестве с промышленными корпорациями.

В марте 2025 года во время первого запуска Spectrum компании Isar Aerospace аппарат разбился при взлете. Ракета тогда стартовала штатно, но примерно через 40 секунд отклонилась от курса и упала.