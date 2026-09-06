Немецкая Isar Aerospace впервые успешно запустила ракету с космодрома в Норвегии
Космический стартап из Германии Isar Aerospace успешно запустил ракету Spectrum со стартовой площадки в Норвегии.
«Мы вошли в историю. С нашим вторым полетом мы стали первой коммерческой космической компанией из Европы, доставившей спутники на орбиту», — заявили в Isar Aerospace. Глава компании Даниэль Метцлер заявил, что этот старт открыл для Европы «суверенный доступ в космос».
Запуск произвели с космодрома Аннёйа в Арктике. Ракета вывела на орбиту пять спутников, включая первый норвежский аппарат FramSat-1. Этот спутник разработала компания Orbit NTNU в сотрудничестве с промышленными корпорациями.
В марте 2025 года во время первого запуска Spectrum компании Isar Aerospace аппарат разбился при взлете. Ракета тогда стартовала штатно, но примерно через 40 секунд отклонилась от курса и упала.