ИИ разгадывает тайны

«О Боже, поддержи короля Карла II и сделай его верховным правителем этой земли» — нейросеть взломала шифр, который оставался неразгаданным почти 400 лет. Послание зашифровал шотландский писатель в 1653 году. А в XX веке криптографы включили его в список 50 самых таинственных неразгаданных кодов. Новой модели Claude Fable 5.1 понадобилось на разгадку 44 минуты, говорят разработчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Искусственный интеллект становится одним из главных инструментов в математических исследованиях, заметил доктор физико-математических наук, сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН, преподаватель и практик в области машинного обучения Сергей Николенко:

«Вся современная криптография, от банковских карт до любой библиотеки шифрования, держится на одном самом главном и абсолютно недоказанном допущении, что существуют так называемые односторонние функции. То есть задачи, которые легко решить в одну сторону и практически невозможно решить в обратную. Но никто не доказал, что такие задачи вообще существуют. Это большая, важная открытая математическая проблема. Но здесь действительно есть прогресс. Случился один громкий результат, связанный с квантовыми вычислениями и найденный последней моделью от OpenAI Astra.

Если мы посмотрим на то, как с развитием искусственного интеллекта меняется математика, то это революция, которой, наверное, в истории никогда не бывало.

Мы видим, как современные языковые модели — Claude Fable, модели от OpenAI: GPT-5.6 Sol, только что вышедшая Astra, — действительно научились получать интересные новые математические результаты. Они уже закрыли целый ряд важных именных проблем, такие как гипотеза Якобиана, гипотеза Диница-Гарга-Гоеманса в теории графов, гипотезы о двойном покрытии циклами и существования несофических групп. И все эти результаты получаются практически бесплатно».

Какие еще великие загадки науки можно было бы поручить разгадать новой нейросетевой модели? “Ъ FM” задал этот вопрос ученым.

Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, профессор РАН Сергей Попов: «Мы не до конца понимаем, как вспыхивают сверхновые, что происходит при слияниях нейтронных звезд и слиянии нейтронных звезд с черными дырами. Мы хотим это лучше понять. Но нужны компьютерные мощности, если есть физическое понимание и вы просто хотите более детально посчитать. Однако модели искусственного интеллекта здесь не помогают. Применение страшно ограничено, и в этом смысле это не синоним мощных компьютеров и какого-то большого ума. Наука так не работает. Вы не можете получить "E = mc" перебором» Палеонтолог и профессор кафедры биоэволюции биологического факультета МГУ Андрей Журавлев: «Загадки до сих пор остаются. Это происхождение многоклеточных животных, то есть самое начало уже сложной жизни, которая привела к появлению человека, появление самой жизни на Земле. Как и где это искать, вот это большие проблемы, и это проблемы именно экспедиционного, полевого рода. Нужно и новые материалы, и новые регионы осваивать. Пытались обобщить какие-то данные по эволюции отдельных групп на определенных территориях (я уже сталкивался с такими работами в нашей сфере), и вышло очень плохо, потому что ИИ питался именно данными из того, до чего мог дотянуться. Я думаю, что те тайны, которые есть в науке, еще долго будут оставаться таковыми». Доктор филологических наук, профессор Центра изучения иностранных языков Сеченовского университета Александр Долгенко: «В филологии есть очень много вопросов, которые требуют решения. Некоторые ответы здесь принципиально недостижимы, по крайней мере, здесь и сейчас. До сих пор не решены проблемы авторства "Слова о полку Игореве", "Велесовой книги". Также в зарубежной филологии до сих пор открытый вопрос, что это за литературная игра по имени "Уильям Шекспир". ИИ к решению этого вопроса обязательно подключат, но будет ли достаточно данных? Однако он поможет решить, например, проблемы укрощения лингвоцида. За последние 100 лет более чем в два раза сократилось количество языков. Его задачи могут быть обращены в прошлое. Древние языки чуть ли не случайно разгадываются. До сих пор гадаем по поводу некоторых».

В июне ИИ-модель компании Anthropic взломала секретные системы Агентства национальной безопасности США. Как писал Economist, данные подразделения утекли «не за недели, а за часы».

Анжела Гаплевская