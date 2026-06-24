AP: ИИ Anthropic нашел уязвимости в засекреченных системах правительства США
Разработанная компанией Anthropic модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos обнаружила уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности. Об этом написало Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
Ранее в июне сенатор-демократ Марк Уорнер уже заявлял, что, по имеющимся у него данным из Агентства национальной безопасности, Mythos «взломала почти все наши засекреченные системы не за недели, а за часы».
По словам источников AP, уязвимости в правительственных системах были обнаружены во время совместного тестирования Mythos американскими разведывательными службами и Anthropic. Это было частью так называемого проекта Project Glasswing — в нем принимают участие несколько сотен организаций из разных стран. Они тестируют ИИ-модель Mythos для поиска и исправления серьезных уязвимостей в критически важном ПО. При этом источники AP отметили, что за несколько часов модель смогла лишь обнаружить уязвимости, а не использовать их.
В середине июня Anthropic по требованию правительства США заблокировала доступ к своим новым моделям Fable 5 и Mythos 5.
Anthropic, один из крупнейших разработчиков ИИ, столкнулась с трениями в отношениях с правительством США из-за этических вопросов использования своих моделей. Компания настаивала, чтобы ее ИИ, в частности модель Claude, не использовался для массовой слежки или для управления автономным оружием. Это привело к конфликту с Пентагоном, который требовал полного доступа к технологиям. В феврале 2026 года президент Дональд Трамп даже потребовал от всех федеральных агентств прекратить использовать технологии Anthropic.
Власти США уже вводили экспортные ограничения для ИИ-разработчиков, но они не были столь радикальными. Преcedent с Anthropic стал первым случаем полного запрета на распространение передовых ИИ-программ. Тем не менее, ранее глава Anthropic Дарио Амодеи заявлял, что правительство США должно иметь право и возможности для запрета разработчикам ИИ внедрять новые модели, если они представляют определенные риски. Он сравнивал нейросети с автомобилями и самолетами, которые не могут быть выпущены на рынок без сертификации, и призывал ввести подобные ограничения для ИИ-продукции.