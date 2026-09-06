В АКОРТе сообщили о росте доли отечественных фруктов и овощей в ретейле

Доля российских фруктов и овощей в магазинах крупных отечественных торговых сетей устойчиво растет. Об этом ТАСС заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По словам господина Богданова, ключевую роль в этом процессе играют агроагрегаторы и агроконтракты, которые позволяют объединять закупки мелких фермерских хозяйств и обеспечивать финансирование будущих урожаев.

В период высокого сезона, приходящийся на август и начало сентября, основной объем плодоовощной продукции на полках составляют российские товары. Ритейлеры активно инвестируют в логистическую инфраструктуру, чтобы обеспечить бесперебойное поступление фермерской продукции в магазины.

Число агроагрегаторов постоянно увеличивается, включая специализированные площадки. Так, компания X5 открыла в Чувашии объект для сбора ягод, через который десятки небольших хозяйств подают клубнику и малину в торговые точки. Параллельно развивается направление длительного хранения. Например, «Магнит» построил в Тамбовской области собственный склад для овощей и фруктов, что позволяет поддерживать высокий уровень отечественной продукции в течение всего года, отметил господин Богданов.