Средняя зарплата в Петербурге в июне превысила 140 тыс. рублей

Средняя начисленная зарплата в Санкт-Петербурге в июне 2026 года составила 141,6 тыс. рублей, что на 26,9 тыс. рублей выше среднероссийского показателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплаты в Петербурге оказались на 26,9 тыс. рублей выше среднероссийских

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Зарплаты в Петербурге оказались на 26,9 тыс. рублей выше среднероссийских

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В среднем по России зарплата в июне составила 114,7 тыс. рублей. Выше этого уровня показатели зафиксировали в 15 регионах. Самые высокие средние зарплаты были у жителей Чукотки — 255,1 тыс. рублей и Магаданской области — 208 тыс. рублей.

В диапазоне от 150 тыс. до 200 тыс. рублей средняя зарплата сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе — 194,3 тыс. рублей, Москве — 193,3 тыс. рублей, Ненецком АО — 177,8 тыс. рублей, Сахалинской области — 163,8 тыс. рублей, Камчатском крае — 163,6 тыс. рублей, Ханты-Мансийском АО — 159,8 тыс. рублей и Якутии — 155,8 тыс. рублей.

Кроме Петербурга, выше среднероссийского уровня зарплаты в июне были в Мурманской области — 146,8 тыс. рублей, Московской области — 137,9 тыс. рублей, Красноярском крае — 125,3 тыс. рублей, Забайкальском крае — 120,2 тыс. рублей и Хабаровском крае — 119,3 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе работников с очень высокими зарплатами.

Матвей Николаев