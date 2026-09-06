Средняя зарплата в Петербурге в июне превысила 140 тыс. рублей
Средняя начисленная зарплата в Санкт-Петербурге в июне 2026 года составила 141,6 тыс. рублей, что на 26,9 тыс. рублей выше среднероссийского показателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Зарплаты в Петербурге оказались на 26,9 тыс. рублей выше среднероссийских
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В среднем по России зарплата в июне составила 114,7 тыс. рублей. Выше этого уровня показатели зафиксировали в 15 регионах. Самые высокие средние зарплаты были у жителей Чукотки — 255,1 тыс. рублей и Магаданской области — 208 тыс. рублей.
В диапазоне от 150 тыс. до 200 тыс. рублей средняя зарплата сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе — 194,3 тыс. рублей, Москве — 193,3 тыс. рублей, Ненецком АО — 177,8 тыс. рублей, Сахалинской области — 163,8 тыс. рублей, Камчатском крае — 163,6 тыс. рублей, Ханты-Мансийском АО — 159,8 тыс. рублей и Якутии — 155,8 тыс. рублей.
Кроме Петербурга, выше среднероссийского уровня зарплаты в июне были в Мурманской области — 146,8 тыс. рублей, Московской области — 137,9 тыс. рублей, Красноярском крае — 125,3 тыс. рублей, Забайкальском крае — 120,2 тыс. рублей и Хабаровском крае — 119,3 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе работников с очень высокими зарплатами.