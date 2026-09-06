СКА начал поход за Кубком Гагарина

Хоккеисты СКА выиграли первый матч чемпионата КХЛ у тольяттинской «Лады» со счетом 4:3. Команда из города на Неве предстала обновленной, играла на «СКА Арене», которая с этого года стала собственностью ХК СКА, показала характер и волю к победе, хотя хватало и ошибок, которые были свойственны армейцам в предыдущем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый матч против «Лады» сложился для красно-синих очень трудно

Фото: ХК СКА Первый матч против «Лады» сложился для красно-синих очень трудно

Фото: ХК СКА

Игорь Ларионов, главный тренер СКА, показал зрителям, собравшимся на «СКА Арене», новую версию своей команды. К слову, болельщиков на трибунах было не так много — 11 с лишним тысяч, вместо 24 тысяч, которых способен вместить комплекс, расположенный на проспекте Юрия Гагарина. Большую часть поддержки «оттянул» на себя в этот вечер «Зенит», встречавшийся в то же время с ЦСКА на «Газпром Арене».

Прошлый сезон СКА завершил неудачно, вылетев в первом же раунде плей-офф от ЦСКА (1-4). Казалось, Ларионов будет строить ту же команду, поскольку он имеет репутацию «системного тренера» и у него есть вкус на игроков. Однако перемены в составе последовали грандиозные. Тренерский штаб СКА, который сам претерпел изменения по ходу прошлого сезона, летом отказался от таких игроков, как форварды Михаил Воробьев, Джозеф Бландизи, Матвей Поляков, Марат Хайруллин, защитники Павел Коледов, Бреннан Менелл, Маркус Филлипс. Последние трое были приобретены по инициативе Ларионова. В межсезонье СКА пригласил Василия Атанасова из «Торпедо», Данила Аймурзина из «Северстали» — двух талантливых нападающих. Из НХЛ вернулся в команду форвард Захар Бардаков, а из «Трактора» Василий Глотов. Эти двое — звезды по меркам КХЛ. Также свитера армейцев примерили Арсений Варлаков, выступавший за «Торпедо», Алексей Маклюков, защищавший цвета «Металлурга», Владислав Семенов из «Лады», Даниил Мироманов из клуба НХЛ «Калгари Флеймз», нападающий Николай Чебыкин из «Северстали». Появился в команде шведский форвард Линус Вайссбак, хотя шведы в КХЛ в последние годы не приезжают из-за известных событий.

Словом, состав команды обновился более, чем наполовину. И это еще не предел, наверное — переходы в КХЛ разрешены до середины зимы. Если Ларионову что-то не нравится, он старается это изменить. Правда, у руководства СКА порой свои взгляды на политику развития клуба. Из-за этого, например, не решена судьба нападающего Игоря Ларионова — сына главного тренера СКА. С ним пока заключен пробный контракт, а не полноценный. Говорят, не все начальники СКА довольны тем, что команду возглавляет Игорь Ларионов. Можно было бы лучше узнать взгляды этих людей на то, каким они видят перспективы клуба, если бы они участвовали в каких-нибудь публичных мероприятиях или хотя бы давали время от времени и интервью. Однако эти начальники держатся в глубокой тени уже второй сезон, хотя из официальных источников можно узнать, что у СКА есть глава совета директоров и его зовут Виталий Маркелов, а также генеральный директор по имени Никита Стеничкин. В представлении хоккейной общественности армейским клубом руководит глава «Газпрома» Алексей Миллер. И это отчасти справедливо, так как компания является главным спонсором СКА, на ее средства была приобретена в собственность «СКА Арена», которая раньше принадлежала структурам, связанным с бизнесменом Геннадием Тимченко. К тому же раз в год в медиа СКА можно увидеть фотографии Алексея Миллера и Игоря Ларионова. Последний раз такое фото сопровождало известие о том, глава «Газпрома» и главный тренер СКА обсудили итоги минувшего сезона и наметили планы на будущее. Это означало, что в контракте Ларионова активирована опция его продления еще на сезон.

Сам главный тренер СКА «отдувается» за руководство на всех публичных мероприятиях. Так было на презентации команды накануне нового сезона, прошедшей у стен «СКА Арены» в конце лета. Тогда Игорь Ларионов взял в руки микрофон и сказал, что мы (то есть, игроки и тренеры СКА) собрались тут для того, чтобы привезти в город Кубок Гагарина — исполнить мечту болельщиков. Последний раз армейцы завоевывали главный трофей КХЛ в сезоне 2016/17. С тех пор менялись тренеры, руководители — за исключением Алексей Миллера — но успешных выступлений у СКА почти не было. Сейчас — новые надежды и новая команда.

Первый матч против «Лады» сложился для красно-синих очень трудно, они уступали в счете, потом его сравняли, перевели игру в овертайм, а там форвард Матвей Короткий принес армейцам победу 4:3. Завтра, 7 сентября, СКА примет на своей площадке, на которой также будет выступать в этом сезоне китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», московское «Динамо». Этот матч должен привлечь на трибуны гораздо больше зрителей. Хотя бы потому, что в этот день не играет «Зенит», а «Динамо» летом возглавил тренер Леонид Тамбиев, который с середины прошлого сезона работал в тренерском штабе СКА и рассматривался как возможный сменщик Игоря Ларионова.

Кирилл Легков