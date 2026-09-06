Минэнерго Турции: первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят до конца года

Первый блок турецкой атомной электростанции (АЭС) «Аккую» начнет работу до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

АЭС «Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200. Ее начали строить в 2018 году. Строительство АЭС осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома».

«На первом энергоблоке станции, состоящей из четырех реакторов, каждый из которых имеет установленную мощность 1,2 тыс. МВт, начался этап испытаний», — рассказал министр (цитата по Т24). Работы продолжаются и на других реакторах, отметил он.

По словам Алпарслана Байрактара, после ввода первого блока в эксплуатацию около 2–2,5% потребности страны в электроэнергии будет покрываться за счет атомной энергии. А после ввода всех четырех блоков этот показатель достигнет 10%.

Глава Минэнерго также отметил планы создать на «Аккую» вместе с третьим и четвертым энергоблоками центр обработки данных.