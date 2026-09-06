В Белгородской области число погибших при атаках ВСУ выросло до трех человек

Число погибших при ударах ВСУ по Белгородской области выросло до трех человек. Еще четверо получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Среди пострадавших — жители Белгородского, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского округов, уточнил господин Шуваев. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Раненым оказывается необходимая помощь, отметил врио губернатора.

Всего за прошедшие сутки средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 107 беспилотников. Кроме того, ВСУ произвели три артиллерийских обстрела и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Ранее врио главы региона сообщал, что при ударе дрона по автомобилю в Грайворонском округе один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.