«Автомобилист» открыл сезон регулярного чемпионата КХЛ победой над «Динамо»

Хоккейный клуб «Автомобилист» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ с победы над московским «Динамо». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу уральского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Первую шайбу на 4-й минуте забросил Антон Слепышев, поразив дальний угол ворот соперника. На 11-й минуте преимущество уральцев удвоил Александр Барабанов.

Во втором периоде гости сократили отставание и в концовке встречи сняли вратаря, однако «Автомобилист» удержал победный результат.

Следующий матч уральский клуб проведет 7 сентября. Соперником станет челябинский «Трактор».