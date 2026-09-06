В Египте телеведущую приговорили к смертной казни за распространение наркотиков

Каирский уголовный суд приговорил телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни по делу об изготовлении и распространении наркотиков. Об этом сообщает издание «Аль-Ахрам».

Всего фигурантами дела стали 28 человек. Семерых подсудимых оправдали. Девять человек суд приговорил к пожизненному заключению. Решение можно обжаловать в Кассационном суде.

По версии следствия, подсудимые ввозили в страну компоненты для создания наркотиков и производили их для дальнейшего сбыта. Полиция обнаружила более 750 кг наркотических средств и их компонентов в жилом доме, который подсудимые использовали как лабораторию. Там также нашли оружие и боеприпасы.

Кроме того, журналистку и других подсудимых суд приговорил к пяти годам тюрьмы по отдельному делу о нападении и похищении молодого человека.

39-летнюю телеведущую Сару Халифу арестовали в апреле 2025 года. До этого она вела программу «Миссия невыполнима», посвященную преступности. Законодательство Египта предусматривает смертную казнь за умышленное убийство, терроризм, некоторые виды сексуальных преступлений, а также незаконный оборот наркотиков. В 2025 году суды страны вынесли 541 смертный приговор.