Уральский полпред и губернаторы поздравили работников нефтяной и газовой отрасли

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и уральские губернаторы поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Они отметили вклад отрасли в энергетическую безопасность России и развитие регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Артем Жога подчеркнул, что нефтегазовая отрасль является одним из важнейших элементов экономики Уральского федерального округа. Крупнейшие проекты топливно-энергетического комплекса реализуются в Тюменской области, Югре и на Ямале, где сосредоточены центры добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. По словам полпреда, сегодня в нефтегазовой отрасли УрФО работают почти 400 тыс. человек.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что история отечественного ТЭК неразрывно связана с регионом. В середине прошлого века именно в Сибири были открыты богатейшие запасы углеводородов. Глава области отдельно поблагодарил ветеранов-первопроходцев и отметил, что сегодня отрасль продолжает развиваться, в том числе решая задачи по обеспечению технологического суверенитета страны.

Глава ХМАО Руслан Кухарук выразил благодарность работникам отрасли, благодаря которым Югра стала одним из опорных регионов российской энергетики.

«Труд первопроходцев продолжают нынешние поколения специалистов. Они работают в непростых условиях, осваивают новые месторождения, внедряют передовые технологии и дают Ямалу ресурс для уверенного развития»,— сообщил в поздравлении губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.