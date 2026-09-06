Дорога откормила

Как стало известно “Ъ”, более 1 млрд руб. рассчитывает взыскать прокуратура с участников коррупционной схемы в Ивановской области. Местный чиновник получал взятки и обеспечивал две связанные между собой компании подрядами на строительство и ремонты трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ивановский районный суд рассмотрит антикоррупционный иск прокурора региона Андрея Жугина к бывшему директору департамента дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрию Вавринчуку, его коммерческому партнеру Рашо Ферояну, а также связанным с ними лицам и компаниям. Господа Вавринчук и Фероян находятся в СИЗО по обвинению в получении и даче взяток в особо крупном размере (ст. 290 и ст. 291 УК РФ).

Господин Вавринчук возглавил департамент в 2019 году. Вскоре после этого он договорился с господином Ферояном о том, что будет заранее предоставлять ему информацию о работах, которые планируется провести на областных дорогах.

У господина Ферояна появлялась возможность выбрать наиболее выгодные подряды, а потом и обеспечить выигрыш одной из двух своих дорожных фирм — ООО «Дормострой» (ДМС) или ООО «Независимая строительная компания» (НСК).

В тендерах для создания видимости конкуренции участвовали и другие структуры, связанные с главным ответчиком.

С 2019 по 2023 год господин Вавринчук получил от господина Ферояна 17 млн руб., в том числе через посредников. За это чиновник помог ДМС заключить 10 контрактов на общую сумму 790,8 млн руб. Еще 40 контрактов пришлись на НСК. Всего из бюджета она получила 270 млн руб. Чиновник за откаты обеспечил беспрепятственную приемку выполненных работ, а также их своевременную оплату.

По данным ФНС, совокупная прибыль ДМС и НСК за те годы составила 1 млрд 60 млн 917 тыс. руб. Как установила прокуратура, данные средства были получены «в результате хозяйственной деятельности, осуществлявшейся с использованием коррупционного влияния, вследствие чего не могут рассматриваться в качестве законно приобретенного дохода ответчиков». Надзор полагает, что действия фигурантов носили единый экономический интерес, а потому и отвечать они должны все вместе. Прокуроры настаивают, чтобы более миллиарда с ответчиков — Вавринчука, Ферояна, его жены и двух деловых партнеров — взыскали солидарно. Для обеспечения исковых требований должно быть найдено и арестовано все их движимое и недвижимое имущество, деньги на счетах и проч.

Николай Сергеев