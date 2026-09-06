Axios: делегация США в Москве включала чиновников Госдепа и Минфина

Вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на переговоры в Москву прилетали представители Совета нацбезопасности США, Госдепа и Минфина страны, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным для продвижения курса президента Трампа на достижение мира в российско-украинском конфликте… Стороны обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и рассчитывают на столь же продуктивные встречи завтра в Украине»,— написал Барак Равид в соцсети X.

Как уточнил журналист Axios, Москву посетил в том числе высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкции. Он не участвовал в переговорах с Владимиром Путиным, но контактировал с его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.

5 сентября в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Юрия Ушакова, стороны продолжили диалог по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры, по его словам, были конструктивными и откровенными. 6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.