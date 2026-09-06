Путин и Уиткофф обсудили возможные совместные проекты России и США
На российско-американских переговорах по вопросам урегулирования конфликта на Украине обсуждалась и тема экономики, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса, довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по сайту Кремля).
5 сентября в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Юрия Ушакова, стороны продолжили диалог по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры, по его словам, были конструктивными и откровенными. 6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономическая повестка уже выносилась в отдельный российско-американский переговорный трек. В январе 2026 года в Абу-Даби планировались двусторонние переговоры по экономическим вопросам с участием Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа, то есть такие вопросы рассматривались не только как часть дипломатического обмена по урегулированию, но и в специализированном формате.
Еще в декабре 2025 года Владимир Путин и Стив Уиткофф обсуждали перспективы экономического взаимодействия России и США. При этом его реализация увязывалась с реальным стремлением обеих сторон — поэтому обсуждение совместных проектов само по себе не означает их согласования или запуска.