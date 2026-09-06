Путин и Уиткофф обсудили возможные совместные проекты России и США

На российско-американских переговорах по вопросам урегулирования конфликта на Украине обсуждалась и тема экономики, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса, довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по сайту Кремля).

5 сентября в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Юрия Ушакова, стороны продолжили диалог по урегулированию конфликта на Украине. Переговоры, по его словам, были конструктивными и откровенными. 6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.