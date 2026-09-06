Ушаков: Путин и Трамп готовы поддерживать личные контакты
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп намерены поддерживать личные контакты, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американскими переговорщиками.
«Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по сайту Кремля).
Как уточнил помощник президента, переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США продолжались 3 часа 10 минут. По его словам, встреча была конструктивной, откровенной и доверительной. Владимир Путин подтвердил готовность продолжить поиск политико-дипломатических развязок конфликта на Украине. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в свою очередь «сформулировали целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования».
6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Продолжение контактов означает сохранение последовательного переговорного канала: позиции, обсужденные в Москве, должны быть донесены до Киева через американских переговорщиков. В декабре 2025 года аналогичная схема использовалась для оценки приемлемости обновленного плана США, подготовленного вместе с Украиной и европейскими союзниками, поэтому следующий шаг — сопоставить российские предложения с позицией украинской стороны.
К началу переговоров в феврале 2026 года американская сторона заявляла, что основные разногласия удалось свести к территориальному вопросу; отдельно сообщалось о согласованном плане гарантий безопасности с участием европейского контингента и защитой со стороны США при угрозе. Однако российская сторона заявляла, что будет придерживаться договоренностей августовского саммита 2025 года, а большинство украино-европейских предложений считает неприемлемыми. Поэтому продолжение канала создает возможность подготовить предметные переговоры, но само по себе не снимает расхождений по условиям урегулирования.