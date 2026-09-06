Ушаков: Путин и Трамп готовы поддерживать личные контакты

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп намерены поддерживать личные контакты, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американскими переговорщиками.

«Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по сайту Кремля).

Как уточнил помощник президента, переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США продолжались 3 часа 10 минут. По его словам, встреча была конструктивной, откровенной и доверительной. Владимир Путин подтвердил готовность продолжить поиск политико-дипломатических развязок конфликта на Украине. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в свою очередь «сформулировали целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования».

6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев, где проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.