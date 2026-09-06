Guardian: в НАТО обеспокоены неготовностью Европы к затяжной войне

Военные специалисты НАТО обеспокоены неспособностью европейских стран вести возможный долгосрочный военный конфликт, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Как пишет газета, анализ ситуации проводился в диалоге между представителями НАТО и чиновниками Евросоюза на конференции, посвященной перспективам развития военной координации в Европе. Специалисты считают, что текущий уровень подготовки вооруженных сил пяти ключевых европейских государств — Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши — недостаточен для возможного долгосрочного конфликта с Россией.

Причинами для пессимизма аналитики НАТО называют рост влияния правых политических партий в Европе, а также снижение вовлеченности США в поддержку европейского военного контингента.