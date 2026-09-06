Дмитриев проводил Уиткоффа и Кушнера во Внуково

После переговоров в Кремле спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проводил американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в московский аэропорт Внуково, передает «РИА Новости». Спецпосланники президента США должны направиться в Киев, где 6 сентября они проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Москве Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На встрече по теме урегулирования российско-украинского конфликта также присутствовали Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры продолжались около трех часов.

Перед началом переговоров в Кремле Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели более трех часов в ресторане Avrora. Официальных заявлений по итогам встречи ни одна из сторон пока не делала.