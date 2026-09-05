Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия западных стран поставить Россию на колени путем поддержки Украины потерпела крах. По его словам, Запад отказывается признавать ошибку и продолжает разжигать огонь.

«Если бы большие парни с Запада не запретили Украине подписать в апреле 2022 года подготовленное соглашение с Россией, война бы давно закончилась. Они наивно верили в то, что через Украину и ее полную политическую, военную и финансовую поддержку поставят ненавистную Россию на колени. Эта стратегия полностью потерпела крах»,— сказал Роберт Фицо в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как добавил премьер Словакии, сложившаяся сегодня ситуация стала более опасной. Он также сказал, что дальнейшая милитаризация и усиление напряженности могут быть рецептом выживания «для многих политиков, которые неспособны отреагировать на падение экономики и последствия ошибочной миграционной политики».