Жительница Белгородской области погибла при ударе беспилотника

Дрон вооруженных сил Украины ударил по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородской области. Погибла женщина. Об этом сообщил оперштаб региона.

При атаке также пострадал мужчина. Его доставили в больницу. По данным оперштаба, число погибших при ударах БПЛА по Белгородской области 5 сентября увеличилось до двух. Пострадавших — до трех.

По информации Минобороны России, с 8:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также Крымом. Россия и Украина договорились приостановить атаки на Москву и Киев с 5 по 8 сентября — на время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского переговорщика Джареда Кушнера.