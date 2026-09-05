Путин оценил роль Уиткоффа и Кушнера как посредников по Украине

Власти России доверяют спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и американскому переговорщику Джареду Кушнеру как посредникам в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается,— сказал господин Путин в начале встречи с американскими переговорщиками в Москве (цитата по сайту Кремля). Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно, и, безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий».

Представители России и США обсудят на переговорах все аспекты конфликта на Украине, подчеркнул Владимир Путин. «В любом случае, конечно, чтобы там дальше ни происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу»,— добавил российский президент. Он отметил, что президент США Дональд Трамп не прекращает попытки внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. После переговоров с Владимиром Путиным американские переговорщики должны отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.