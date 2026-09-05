Новак назвал направления поставок нефти с «Восток Ойла»

Нефть с «Восток Ойла» в Красноярском крае будет отправляться как в западном направлении, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на церемонии ввода проекта в эксплуатацию с участием президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Это действительно, наверное, за последние годы самый масштабный проект в нефтегазовой отрасли, открывающий новые направления, новые перспективы для нашего топливно-энергетического комплекса»,— сказал господин Новак (цитата по сайту Кремля).

«Восток Ойл» — проект «Роснефти» по освоению нефтяных месторождений на Таймыре. Там расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемые участки Ванкорской группы. Ресурсная база составляет 7 млрд т малосернистой нефти. «Роснефть» планирует поставить с проекта 30 млн т нефти во второй половине 2027 года. К 2030 году поставки должны увеличиться до 50 млн т в год.