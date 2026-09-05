Переговоры подали к столу

Кремль подтвердил перемирие на трое суток на фоне визита американских спецпосланников в Москву. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в столицу 5 сентября. Во Внуково их встретил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. В Кремле пообещали проинформировать журналистов по итогам встречи Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед по вопросу новых предложений от Вашингтона. Перед встречей с Путиным посланники Дональда Трампа отправились на деловой обед вместе с Кириллом Дмитриевым. Журналисты заметили их кортеж у ресторана Avrora на Цветном бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramil Sitdikov / Reuters Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Во время прошлых визитов в Москву Уиткофф и Кушнер также посещали столичные заведения. Например, в декабре они обедали в ресторане Savva в гостинице Metropol. Тогда их угощали блюдами из специального меню —салатами «Столичный» и «Мимоза», посикунчиками с крабом, филе оленя, гребешками и тремя видами икры. В этот раз без русской кухни, скорее всего, тоже не обойдется, хотя выбор места неожиданный, говорит автор Telegram-канала «ЛюбаЕСТ» Любовь:

«Avrora — это трехэтажный ресторан Антона Пинского с видом на Трубную площадь. В меню блюда на любой вкус: и морепродукты, и мясо. Хочешь оливье, хочешь рыбку с манго, филе вагю или борщ. Собственно, гастрокритики раньше за это и хейтили заведение, а вот в соцсетях, наоборот, его очень любят. На третьем этаже есть VIP-кабинеты, которые можно арендовать под мероприятие или переговоры.

Собственно, там отмечал, например, день рождения Никита Мазепин, а Оксана Самойлова тоже в одном из этих кабинетов устроила прощальное свидание с Джиганом. Надеюсь, у Уиткоффа и Кушнера там будет позитивная повестка с нашими переговорщиками».

Для Стива Уиткоффа это уже седьмая поездка в Россию. Джаред Кушнер дважды приезжал в столицу. Незадолго до визита спецпосланников Дональда Трампа, Москву посетил и директор ЦРУ Джон Ретклиф. Трамп и госсекретарь Марко Рубио называли этот визит «рутинным». Российская сторона также говорила о поддержании рабочих контактов между спецслужбами. Кроме того, в конце августа глава Минфина Антон Силуанов общался со своим коллегой из США Скоттом Бессентом во время заседания министров финансов G20 в американском Ашвилле. В свою очередь Дональд Трамп 4 сентября заявил, что его посланники везут предложения по прекращению военной кампании на Украине.

Можно ли говорить, что американские переговорщики придумали новый формат урегулирования на Украине? Политолог Александр Тэвдой-Бурмули полагает, что речь идет всего лишь о возобновлении старого трека. Но в целом такой формат отдельных VIP-кабинетов в ресторанах, конечно же, располагает к проведению деловых переговоров. Тебе никто не мешает, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Мне кажется, что здесь нельзя говорить о полноценном новом формате. Скорее американская сторона предпринимает новую попытку в рамках старого формата — неформального диалога между Россией и США, тогда как украинско-российский трек остается либо не задействован, либо второстепенным. Главным переговорным треком по-прежнему остается русско-американский, просто сейчас он выглядит более усиленным.

Туда действительно приезжал директор ЦРУ, подключились министры финансов. Почему американская сторона сейчас активизировала этот формат, можно только гадать. Это может быть связано с осознанием перспектив возможной эскалации или с тем, что Трампу после ноябрьских выборов в Конгресс может понадобиться какой-то результат. Но успех зависит не от того, кто конкретно приезжает, а от того, что эти люди предлагают и готова ли Россия оценить эти предложения. Среди главных нерешенных вопросов остаются территории и гарантии безопасности. Я думаю, что двигаться нужно по всем направлениям. У каждой страны есть своя запросная позиция, которая в ходе переговоров постепенно может становиться более реалистичной. Но я бы сейчас не говорил о конкретике. В этом белом шуме можно утонуть и очень далеко уйти от реальности».

Сейчас в России ожидания от визита спецпосланников Дональда Трампа «крайне невысокие», пишет Bloomberg. Неясно предложат ли американские переговорщики какие-либо новые инициативы. Главным нерешенным вопросом по-прежнему остается статус территорий, отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«Мы знаем, что в течение последнего года выдвигались предложения, в том числе с американской стороны, которые, судя по всему, Россию не устраивают. Думаю, ключевой вопрос — территория. Россия будет исходить из признания нового статус-кво не только де-факто, но и де-юре. Остальные детали могут обсуждаться. Есть и другие вопросы: членство Украины в НАТО, русский язык, европейская безопасность. Но главное — территория.

Все снова упирается в вопрос: что первично — заморозка огня или полноценное соглашение? Думаю, Россия свою позицию не изменит. Мы не хотим никакой заморозки, потому что она рано или поздно может привести к разморозке. Нам нужно соглашение, которое исключит возобновление конфликта. В этом наша позиция может отличаться от американской. Что касается встреч на высшем уровне, для них нужны конкретные результаты. Президенты не могут просто встретиться, чтобы пожать друг другу руки. Над этими результатами сейчас работают дипломаты. Проблема очень сложная, но другого пути нет».

Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США был в минувшем феврале в Женеве. Следующая встреча была назначена на начало марта в Абу-Даби, но США и Израиль начали военную кампанию в Иране, и контакты так и не состоялись.

Александра Абанькова