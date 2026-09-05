Ренессанс в темноте

Выставка «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков» открылась в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. С работами мастеров Италии, Испании, Германии, Франции и Нидерландов из частной коллекции ознакомилась София Паникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выставка "От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Экспозиция «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков» включает в себя более 90 произведений мастеров Италии, Испании, Германии, Франции и Нидерландов. Состав выставки охватывает ключевые жанры и техники, представляя работы как сравнительно редких авторов, так и весьма именитых мастеров прошлого — от Джованни Беллини и Луиса де Моралеса до Давида Тенирса Младшего и представителей школы Рубенса.

Для выставки работы предоставил частный коллекционер, пожелавший не афишировать свое имя. «Коллекция больше 15 лет формировалась в руках одного человека. И это, конечно, фантастически монументальная экспозиция. Большая часть этих произведений находилась в известных собраниях по всему миру и имеет большую выставочную историю в Европе и Америке»,— рассказала на открытии выставки искусствовед, представитель коллекционера Екатерина Журбина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выставка "От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Выставочное пространство разделено на пять тематических разделов. Открывает экспозицию коллекция иконографии на холстах и пластинах. По словам куратора Лианы Бекмансуровой, начало зала специально решили затемнить, чтобы передать сакральную атмосферу. Настроение получилось создать за счет камерного света и расстановки картин с ликом святых полукругом.

В центре вывешены разновременные работы, где изображена «Мадонна с Младенцем». Ее образ писали разные «южные» и «северные» художники: Михаэль Зиттов, Лука Синьорелли, Сано ди Пьетро и другие. Самым знаковым произведением является общепризнанный шедевр Джованни Боллини.



На примере данных картин можно проследить, как европейские мастера от средневековых холодных портретов пришли к изображению материнской нежности. Ранние изображение Богородицы оформлялось на сплошном золотом фоне, что олицетворяло сияние божественного света. Позже авторы эпохи Возрождения стали менять пространство вокруг героев и уходить от церковных канонов.

Следующая глава «Начало земного пути» показывает близкое окружение Христа. Картины в этом части наполнены символизмом и проработанными деталями.

В работе «Святое семейство» (1540) мастера итальянского маньеризма Якопино дель Конте прописаны тревожные, скрещивающиеся взгляды персонажей, устремленные на младенца. Они выдают предчувствие грядущих крестных страданий. Художник стремился показать элементы, отсылающие к будущему искуплению. На соседней картине, где изображен младенец, яблоко в его руках отсылает к первородному греху.

Далее расположены картины с сюжетами из цикла «Страсти Христовы». Здесь художники избавляются от «ренессансной» гармонии и хотят передать драматизм и жестокость событий, изображая перегруженные композиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура "Мадонна с младенцем на троне"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Скульптура "Мадонна с младенцем на троне"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Эмоциональное напряжение достигает своего пика в «Осмеянии Христа» Мастера Флокского алтаря. В камерных произведениях художники приближают лик Спасителя к зрителю. Одним из главных шедевров этого раздела является работа Луиса де Моралеса «Се Человек» (1563). Образ изможденного Иисуса представлен максимально трагично за счет контрастной светотени. Выхваченное из темноты распятие зловеще светится за его головой.

От земной линии Христа экспозиция переходит к истории тех, кто следовал его учению в блоке «Свидетели веры». Здесь можно увидеть, как религиозные сюжеты и образы святых переплетаются со светской культурой.

На расписной деревянной панели (спальере), которую использовали для украшения стен в итальянских домах эпохи Возрождения, изображен «Сон Навуходоносора» мастера из Марради. Царю снится, как на месте четырех господствующих государств утвердится Царство Небесное. Он видит истукана с головой из золота, что олицетворяет Вавилонское царство, его серебряные грудь и руки — Персию, медные ноги — Грецию, а глиняные стопы символизируют Римскую империю. При этом между царем и истуканом натянута золотая нить, что подчеркивает связь мистического пространства сновидений с реальностью.

Завершает выставку серия картин «Гимн миру человека». Центр заняла работа Гаспара Питера Вербрюгенна Старшего — «Цветочная гирлянда» (1666). Мотив венка, обрамляющего сакральные сцены и символизирующего чистоту Девы Марии, окончательно утрачивает богословский смысл и превращается в роскошное украшение. В конце бытовой сюжет, пейзаж и натюрморт становятся самостоятельными жанрами художественных произведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выставка "От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Такого масштаба мы еще не видели в наших залах. Очень важно, что возможности коллекционера позволяют рассказать про один из важнейших нарративов для общеевропейской художественной базы. Это история, когда художник смещает акцент с тем божественных, высоких канонических сюжетов к миру, к тому, что вокруг нас, к самому себе, к человеку и всему человечеству»,— рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

У каждого экспоната расположена табличка «Художник и сюжет» с QR-кодом, по которому можно больше узнать про историю конкретного произведения, его автора и прошлых владельцев.

Посетить выставку можно до 24 января.

София Паникова