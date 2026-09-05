У «Зенита» украли пенальти и победу

ФК «Зенит» потерпел третье поражение в чемпионате России, уступив на «Газпром Арене» ЦСКА 1:2. Игра получилась драматичной и в то же время скандальной. Судьи не назначили 11-метровый в ворота гостей за такое же нарушение, за какое назначили пенальти в ворота хозяев. В центре обоих эпизодов был форвард Александр Соболев. Он же забил единственный гол «Зенита». У ЦСКА два записал на свой счет Иван Обляков, воспитанник петербургского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь Денис Адамов («Зенит») пропускает мяч в матче 7-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА

Фото: Николай Полинин / РИА Новости Вратарь Денис Адамов («Зенит») пропускает мяч в матче 7-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА

Фото: Николай Полинин / РИА Новости

Матч лидеров вызвал в Петербурге большой интерес. Страсти подогрела еще и ничья, случившаяся в игре между «Крыльями Советов» и «Краснодаром», которая прошла в Самаре днем. Встреча завершилась со счетом 2:2, а это значит, что «быки» потеряли первые очки в чемпионате. И перед очной дуэлью «Зенит» и ЦСКА отставали от них на семь очков.

Петербургская команда мощно начала матч, буквально смяла соперника. Страсти были столь горячи, что даже Сергей Семак, главный тренер «Зенита», получил желтую карточку за то, что потолкался с бразильским защитником армейцев Жоао Виктором. При этом Семак ушел в подтрибунное помещение и многие подумали, что ему была показана красная карточка. Оказалось — только желтая, такую же получил игрок ЦСКА.

До этого эпизода «в игру вступила» перекладина ворот ЦСКА: в нее прилетел мяч после удара зенитовца головой. Когда Сергей Семак вернулся на тренерскую скамейку, мяч снова встретился с перекладиной ворот москвичей — уже после мощного удара Максима Глушенкова.

Хозяева запороли два прекрасных момента. Потом еще забить мог Александр Соболев, но не сумел умело подставить ногу под мяч. Игроки «Зенита» и дальше создавали угрозы воротам соперника, но с каждым разом все менее острые. А в конце тайма сработал футбольный закон: не забиваешь ты — забьют тебе. Тот же Соболев в штрафной неаккуратно выставил локоть, ударил им в лицо соперника, и главный судья, изучив эпизод по монитору, назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых. Иван Обляков, воспитанник петербургского футбола, развел мяч и вратаря «Зенита» Дениса Адамова по разным углам. Так армейцы сенсационно выиграли первый тайм, хотя почти все 45 с лишним минут вынуждены были обороняться и середину поля с мячом пересекали довольно редко. Игроков «Зенита» подвели эмоции.

После перерыва у сине-бело-голубых уже не было такого преимущества. Хозяева владели мячом, но почти не создавали явных голевых моментов. Видно было, что по игрокам очень ударил сценарий первого тайма. Тренеры обеих команд активно проводили замены. На табло горело 0:1. Даже зрители, собравшиеся на «Газпром Арене», приуныли. При этом странно было, почему на замену у «Зенита» вышел защитник Сергей Волков. Вместе с ним оборону гостей пытался взломать другой защитник петербургской команды — Кевин Андраде, а не нападающий Вадим Шилов, например. В итоге в атаках «Зенита» часто возникала неразбериха, игроки не понимали друг друга, разводили руками. И для футболистов ЦСКА, сгрудившихся у своей штрафной, наступательные ходы соперников перестали таить сюрпризы.

Только когда пошли последние 15 минут матча, хозяевам наконец удалась результативная атака. Луис Энрике почти от углового флажка навесил в штрафную, и там Соболев достал мяч головой, отправив в дальний угол. В конце матча «Зенит» перешел на традиционный навал, рассчитывая забить гол «со второго этажа». Для этого тренеры выпустили на поле Александра Ерохина. И был момент, когда игрок ЦСКА попал рукой в лицо Соболева точно так же, как Соболев ударил соперника в конце первого. Но почему-то арбитры, сидевшие за мониторами, не позвали главного рефери смотреть момент. Споры зенитовцев ни к чему не привели. А потом армейцы поймали свой момент в контратаке и выиграли матч 2:1. Второй гол забил в контратаке тот же Обляков.

В итоге «Зенит» проиграл уже третий матч в семи турах и занимает четвертое место, уступая «Краснодару» семь очков, ЦСКА — три, «Спартаку» — одно. Следующую встречу сине-бело-голубые проведут 12 сентября на «Газпром Арене» против «Локомотива».

Кирилл Легков