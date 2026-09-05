Армейцы встали за «Краснодаром»

В седьмом туре чемпионата России по футболу «Краснодар» завершил вничью 2:2 матч с «Крыльями Советов», в котором вел 2:0. Таким образом, лидер премьер-лиги, у которого стало 19 очков, не сумел продлить свою впечатляющую победную серию. На четыре балла от кубанцев отстает ЦСКА, поднявшийся на второе место после победы над «Зенитом» — 2:1. У армейцев дублем отметился Иван Обляков, а решающий гол он забил уже на исходе центрального матча тура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар» Матч седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»

Фото: ФК «Краснодар»

Программу седьмого тура открыл лидер чемпионата «Краснодар», который приехал в Самару на матч с занимавшими 11-е место «Крыльями Советов» в статусе явного фаворита. Мало кто, в том числе букмекеры, сомневался, что он одержит седьмую победу подряд. Да, волжане в последних двух встречах стабильно забивали по три гола, но кубанцы, в свою очередь, трижды подряд сыграли на ноль.

Не прошло и трех минут, как «Краснодар» открыл счет с первого же углового. Жубал вроде бы неудачно скинул мяч на Дмитрия Воробьева, тем не менее он доставил его во вратарскую площадь, а там уже Джон Кордоба опередил опекунов и голкипера Сергея Песьякова.

Тут же лучший бомбардир прошлого чемпионата мог оформить дубль, продавив самарскую оборону по центру. В том эпизоде Песьяков остановил его, а вот с ударом Жуана Батши из-за штрафной площади не справился, и на 17-й минуте гости повели 2:0. Они, наверное, сами не ожидали, что так легко и быстро практически обеспечат себе очередную победу. Если бы еще Кордоба поточнее пробил после того, как смял центрального защитника Сергея Божина, черно-зеленым вообще не о чем было бы беспокоиться.

Хозяева в первом тайме выглядели какими-то обреченными, хотя Кирилл Печенин мог вернуть их в игру, когда Юрий Горшков вывел его один на один с вратарем, но он пробил прямо в Станислава Агкацева. Все изменилось, когда на 55-й минуте вышедший на замену Амар Рахманович куда лучше распорядился моментом, который создал для него Иван Олейников, и сократил разницу. Вот здесь уже самарцы расправили крылья. И пускай кубанцы попытались максимально обезопасить свои ворота, сбив атакующий порыв команды Сергея Булатова, она все-таки улучила возможность и сравняла счет. На 79-й минуте опять сработала связка Олейников—Рахманович, и босниец ударом в касание сделал дубль. А вскоре арендованный у «Краснодара» Казбек Мукаилов чуть-чуть не дотянулся до мяча после опасного прострела Печенина. Правда, и «Крыльям» повезло, когда Кордоба сначала попал в штангу, а затем на добивании в Песьякова. В итоге лидер сыграл вничью 2:2, упустив победу, которую, видимо, уже поспешил записать себе в актив. Тем не менее с 19 очками «Краснодар» по-прежнему уверенно возглавляет турнирную таблицу.

«Зенит» и ЦСКА перед очным противостоянием в Санкт-Петербурге имели равное количество очков, занимая третье и четвертое места соответственно.

Армейцы при этом, в отличие от чемпиона, не потерпели ни одного поражения. Впрочем, несмотря на довольно успешный старт, играли они не очень убедительно, да к тому же понесли существенные кадровые потери после того, как травмы выбили из строя Мойзеса, Дмитрия Баринова и вдобавок Милана Гайича. Хорошо еще, что повреждение Матвея Кисляка в предыдущем матче с «Акроном» оказалось несерьезным, и лидер команды вышел в стартовом составе. Кроме того, вовремя из махачкалинского «Динамо» пришел Мохамед Аззи, который расположился на правом фланге в схеме с тремя центральными защитниками.

Петербуржцы были вынуждены обойтись без травмированного центрхава Вендела и дисквалифицированного центрбека Игоря Дивеева, хотя у их главного тренера Сергея Семака настолько длинная скамейка, что даже такие потери есть кем компенсировать. «Зенит» очень мощно начал матч, и дважды ЦСКА спасла перекладина. И если Кевин Андраде бил из сложного положения на угловом, то Максиму Глушенкову никто не мешал в упор расстрелять ворота Владислава Торопа, и трудно объяснить, как он не забил. А еще уже в дебюте произошла массовая стычка после того, как защитник москвичей Жуан Виктор и Семак не поделили мяч за кромкой поля. Арбитр Андрей Прокопов решил ограничиться только желтыми карточками в адрес зачинщиков инцидента, тем более что до откровенного рукоприкладства не дошло. Интересно, что Семак все равно удалился в подтрибунное помещение и вернулся на бровку через несколько минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч седьмого тура РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» Матч седьмого тура РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Между тем «Зенит» не использовал еще один голевой момент, когда Александр Соболев, замыкая прострел Луиса Энрике, неудачно подставил ногу и не попал в створ с близкой дистанции. Армейцам было так тяжело, что они вообще почти не атаковали и думали лишь о том, как сдержать Глушенкова и компанию. Центральному защитнику Джамалутдину Абдулкадырову в одном из эпизодов удалось это только ценой желтой карточки. Даже удивительно, насколько подавляющим преимуществом владели петербуржцы в матче вроде бы равных соперников. В первом тайме гости так и не выбрались из-под этого давления, но добились наилучшего для себя по такой игре результата. Уже в компенсированное время, когда они заработали редкий стандарт у зенитовской штрафной, Соболев в обычной борьбе за мяч зачем-то врезал локтем в челюсть Абдулкадырову, что не осталось без внимания рефери на VAR. Пенальти был железным, и Иван Обляков на восьмой добавленной минуте его реализовал, притом что судья накинул всего две.

Столь неожиданный гол, конечно, облегчил жизнь ЦСКА и даже придал какой-то уверенности.

Во втором тайме москвичи выровняли игру и уже не позволяли «Зениту» куражиться в атаке, а когда Соболев все-таки подобрался к их воротам, его удар заблокировал центральный защитник Кирилл Данилов. Ну еще пару раз хозяева пробили в Торопа. Для усиления атаки Семак выпустил Педро и Фелипе Аугусто, но его команде было по-прежнему тяжело преодолевать организованную армейскую оборону. Более того, в контратаке на 79-й минуте Данил Круговой мог окончательно приговорить свою бывшую команду. Кирилл Глебов просто вложил ему мяч в ногу, а он на фоне усталости не сумел вложиться в удар и промазал.

Как следствие, на 84-й минуте сработало правило «не забиваешь ты, и тебе забивает Соболев». Причем навес Луиса Энрике с левого фланга в район 11-метровой отметки отнюдь не выглядел роковым, но нападающий «Зенита» отклеился от Абдулкадырова и по замысловатой траектории перебросил Торопа. Это был шестой гол Соболева, который стал лучшим бомбардиром текущего чемпионата. В самой концовке гостей еще спас защитник Матеус Рейс, снявший мяч с ноги Александра Ерохина после прострела Глушенкова. А на последних минутах, когда казалось, что ничьей уже не избежать, случилась настоящая драма. Глебов загубил два подряд убойных момента, но если в первом случае армеец промахнулся, то во втором голкипер Денис Адамов отбил мяч, и Обляков добил-таки его в сетку. Так на 98-й минуте ЦСКА вырвал победу 2:1 и с 15 очками поднялся на второе место. «Зенит» же потерпел уже третье поражение.

Александр Ильин